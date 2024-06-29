Nazilli\'de çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yerleşim yeri sınırındaki orman dışı arazide çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Sarp dağlık alanda olması nedeniyle karadan ulaşımın zor olduğu yangına 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri ve itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Yanan yerin yakınındaki evlerde bulunan vatandaşlar da yangının evlerine ulaşmamasını sağlamak için ekiplere yardım etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında can kaybı yaşanmadı. - AYDIN