Nazilli\'de Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsabeyli ve Beğerli mahallelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarda 2 bağ evi zarar gördü.

Yangınlardan ilki İsabeyli Mahallesi'ndeki tarım arazinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İsabeyli Mahallesi'ndeki yangının ardından bir diğer yangın haberi de Beğerli Mahallesi'nden geldi. Yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgedeki vatandaşların da desteğiyle ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu her iki bölgedeki alevleriu kontrol altına aldı.

2 bağ evi zarar gördü

İsabeyli Mahallesi'ndeki yangında rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler nedeniyle 2 bağ evi zarar gördü. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalar ve meydana gelen zarar hakkında bilgi aldı. Kontrol altına alınan yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN