Nazilli\'de Hırsızlık: Kadın 10.500 TL Değerinde Ürün Çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazadan 10 bin 500 TL değerindeki şort, tişört ve çorap çaldığı belirlenen kadın şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyafet satışı yapan bir mağazada hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 10 bin 500 TL olan ürünleri çaldığı belirlenen E.S. (34) isimli kadın şahıs yakalandı. Çalınan ürünler mağazaya teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AYDIN