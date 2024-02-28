Nazilli'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Nazilli\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir tarladan çalınan su motoru, elektrik panosu ve elektrik motoru, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

28.02.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait tarladan yaklaşık 10 bin TL değerindeki su motoru, elektrik panosu ve elektrik motoru çalan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda çaldıkları malzemelerle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, Uzunçam Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait tarlasında bulunan yaklaşık 10 bin TL değerinde su motoru, elektrik panosu ve elektrik motoru kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının traktör ile T.C. ve N.D. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 2 şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu çaldıkları malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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