Nazilli'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 26 yaşındaki hırsızlık suçlusu, jandarma tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 26 yaşındaki genç kız, yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.
Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık'suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (26) isimli genç kız, yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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