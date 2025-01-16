Nazilli'de İncir Ağacında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nazilli'de İncir Ağacında Ölü Bulundu

Nazilli\'de İncir Ağacında Ölü Bulundu

52 yaşındaki Cuma A. Ç., kaybolduktan sonra incir ağacında asılı halde bulunarak hayatını kaybetti.

16.01.2025 17:24
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 52 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları, şahsı iple incir ağacına asılı halde ölü buldu.

Olay, Nazilli ilçesine 13 kilometre mesafedeki kırsal Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftçilikle geçimini sağladığı öğrenilen 25 yıllık evli ve 2 çocuk babası Cuma A. Ç. (52), dün gece eve gelmeyince yakınları aramaya çıktı. Sabah erken saatlerde gidebileceği yerlere bakan ailenin çocuklarından biri, evlerine 1 kilometre mesafedeki incir bahçesinde babasını ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Cuma A. Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini ipten almıştı

Öte yandan, iddiaya göre, 2017 yılında evlerinin yanındaki ahırda eşi F.Ç.'nin iple kendini astığını gören Cuma A. Ç.'nin, eşini ipten aldığı öğrenildi. Eşler arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı iddia edilirken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de İncir Ağacında Ölü Bulundu - Son Dakika

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