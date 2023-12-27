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Nazilli'de işlenen suçların aydınlatma oranı arttı - Son Dakika
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Nazilli'de işlenen suçların aydınlatma oranı arttı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2023 yılında işlenen yüz suçtan 93'ü emniyet güçleri tarafından aydınlatıldı. Hırsızlık, yankesicilik, mala zarar verme gibi suçlarda aydınlatma oranı yüzde 76.5'e çıktı. Şahsa karşı işlenen suçlarda ise aydınlanma oranı yüzde 96.7 oldu. Tüm suç istatistiklerine göre suçların aydınlanma oranı yüzde 93.2 olarak kaydedildi. Dosyadan 200'ün üzerinde şahıs tutuklandı.

Nazilli\'de işlenen suçların aydınlatma oranı arttı
27.12.2023 - 18:41,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2023 yılında işlenen yüz suçtan 93'ü emniyet güçleri tarafından aydınlatıldı.

Nazilli ilçesinde hırsızlık, yankesicilik, mala zarar verme gibi suçları 2022 yılında aydınlatma oranı yüzde 67 iken bu oran 2023 yılında yüzde 76.5' e çıkmıştı. 2022 yılında şahsa karşı işlenen şuçlar olan kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarda aydınlanma oranı yüzde 95 iken 2023 yılında yüzde 96.7 ye çıktı. Tüm suç istatistikleri baz alındığında 2022 yılında suçların aydınlanma oranı yüzde 89 iken 2023 yılında yüzde 93.2 oldu. Öte yandan işlenen suçlarla alakalı olarak dosyadan 200'ün üzerinde şahıs tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Tutuklama, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de işlenen suçların aydınlatma oranı arttı - Son Dakika


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