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Nazilli'de Kamyonun Demiryolu Üzerinde Devrilmesi Sonucu Tren Seferleri Durdu - Son Dakika
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Nazilli'de Kamyonun Demiryolu Üzerinde Devrilmesi Sonucu Tren Seferleri Durdu

Aydın'ın Nazilli ilçesi girişindeki hemzemin geçitte bir kamyonun demiryolu üzerinde devrilmesi sonucu tren seferleri durdu. Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından tren seferleri ve trafik bir saat 15 dakika sonra normale döndü. Kaza nedeniyle kapanan geçidi kullanacak çok sayıda tır ve araç da bir saat süren bekleyişin ardından yollarına devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nazilli\'de Kamyonun Demiryolu Üzerinde Devrilmesi Sonucu Tren Seferleri Durdu
05.01.2024 - 20:54,  Güncelleme: 20:56
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Aydın'ın Nazilli ilçesi girişindeki hemzemin geçitte bir kamyonun demiryolu üzerinde devrilmesi sonucu tren seferleri durdu. Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından tren seferleri ve trafik bir saat 15 dakika sonra normale döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında ilçenin doğu girişinde bulunan tren yolu hemzemin geçitte meydana geldi. H.İ.G. idaresindeki 09 E 0992 plakalı odun yüklü kamyon Denizli istikametinden gelerek Nazilli ilçe merkezine gitmek üzere hemzemin geçitten geçerken rayların üzerine devrildi. Büyük gürültü ile devrilen kamyondaki odunlar rayların üzerine dağıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken kısa süre sonra hemzemin geçidi kullanacak olan Denizli- İzmir trenlerinin seferleri ise her iki yönde durduruldu. Kaza alanına getirilen iş makinaları ve vatandaşların yardımı ile hemzemin geçide dağılan odunlar kaldırıldı. Rayların üzerine devrilen kamyonun da kaldırılmasının ardından bir saat 15 dakika sonra Denizli-İzmir ve İzmir-Denizli seferleri kontrollü şekilde devam ettirildi. Kaza nedeniyle kapanan geçidi kullanacak çok sayıda tır ve araç da bir saat süren bekleyişin ardından yollarına devam etti. Hasar gören rayların ise değiştirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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