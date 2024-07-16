Nazilli'de köpek saldırısında bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nazilli'de köpek saldırısında bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nazilli\'de köpek saldırısında bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisiklet sürücüsü, kendisine saldıran köpekten kaçarken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün ölüm haberi ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 16:21  Güncelleme: 16:39
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeyken kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen bisiklet sürücüsü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TARLADAN ÇIKAN KÖPEK SALDIRIYA GEÇTİ

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bisikleti ile seyir halinde olan 24 yaşındaki Furkan Berk Şahin, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçtiği sırada bir anda tarladan çıkan köpeğin saldırısına uğradı.

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MANEVRA YAPAN FURKAN'A MOTO KURYE ÇARPTI

Köpekten kaçmak için manevra yapan bisiklet sürücüsüne aynı yönde ilerleyen D.K. idaresindeki motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şahin ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

ACI HABERİ ALAN AİLENİN YÜREK DAĞLAYAN FERYADI

Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Şahin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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