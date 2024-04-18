Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde mala zarar verme olayı gerçekleştiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli' de 15 Nisan Günü gece saatlerinde farklı noktalarda meydana gelen genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme olayı ile ilgili olarak Nazilli polisi olayı aydınlattı. Olay ile ilgili 6 şüpheli tespit edilirken, 3 şahıs adli kontrol altına alınıp, C.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine olayla ilgili bir şahıs mahkemece serbest bırakılırken, firari olan E.K.'yı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ Çorlu'da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Bursa'da bir genç, babasıyla yaşadığı tartışma sonrası kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna olan genç, babasının gelmesiyle gözaltına alındı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağara çöktü. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, mağarada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir okulda merdivenden düşen 12 yaşındaki kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetleri deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman Akçay köyü kırsal alanında durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplamda 60 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hatay'da asrın felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla başladı. Rezidansın müteahhidi ve bazı vatandaşlar duruşmaya katıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama dron ile görüntülendi. Uygulama sonucunda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı, araçlarda yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uygulama sırasında 56 aracın sürücüsüne toplam 185 bin TL cezai işlem uygulandı.
Bursa Mudanya ilçesinde bulunan Şafak apartmanının zemin katında çıkan yangın, çalışan alarm sayesinde hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Evde bulunan görme engelli bir vatandaş da kurtarıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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