Nazilli'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı

Nazilli\'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde mala zarar verme olayı gerçekleştiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Nazilli polisi olayı aydınlatırken, 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol altına alındı, 1'i tutuklandı ve firari olan 1 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

18.04.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde mala zarar verme olayı gerçekleştiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli' de 15 Nisan Günü gece saatlerinde farklı noktalarda meydana gelen genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme olayı ile ilgili olarak Nazilli polisi olayı aydınlattı. Olay ile ilgili 6 şüpheli tespit edilirken, 3 şahıs adli kontrol altına alınıp, C.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine olayla ilgili bir şahıs mahkemece serbest bırakılırken, firari olan E.K.'yı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorlu'da Polis Kovalamacası: Otomobil Kaza Yaptı, Şüpheliler Yakalandı
    10:36 Çorlu'da Polis Kovalamacası: Otomobil Kaza Yaptı, Şüpheliler Yakalandı

    Tekirdağ Çorlu'da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu belirlendi.

  • Bursa'da babasıyla tartışan genç, kardeşini bıçakla rehin aldı
    10:35 Bursa'da babasıyla tartışan genç, kardeşini bıçakla rehin aldı

    Bursa'da bir genç, babasıyla yaşadığı tartışma sonrası kardeşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna olan genç, babasının gelmesiyle gözaltına alındı. Genç, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti
    10:33 Bursa'da kaçak kazı yapan definecilerin mağarası çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti

    Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan definecilerin bulunduğu mağara çöktü. Göçük altında kalan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, mağarada yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Aydın'da okulda merdivenden düşen kız öğrenci yaralandı
    10:32 Aydın'da okulda merdivenden düşen kız öğrenci yaralandı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir okulda merdivenden düşen 12 yaşındaki kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
    10:32 Kars'ta Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

    Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetleri deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman Akçay köyü kırsal alanında durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yaptıkları aramalarda toplamda 60 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Hatay'da asrın felaketinde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'a ilişkin dava başladı
    10:29 Hatay'da asrın felaketinde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'a ilişkin dava başladı

    Hatay'da asrın felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmayla başladı. Rezidansın müteahhidi ve bazı vatandaşlar duruşmaya katıldı.

  • İnegöl'de Huzur ve Güven Uygulaması Dron İle Görüntülendi
    10:23 İnegöl'de Huzur ve Güven Uygulaması Dron İle Görüntülendi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama dron ile görüntülendi. Uygulama sonucunda aranan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı, araçlarda yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve captagon isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uygulama sırasında 56 aracın sürücüsüne toplam 185 bin TL cezai işlem uygulandı.

  • Bursa Mudanya'da yangın alarmı sayesinde felaket önlendi
    10:22 Bursa Mudanya'da yangın alarmı sayesinde felaket önlendi

    Bursa Mudanya ilçesinde bulunan Şafak apartmanının zemin katında çıkan yangın, çalışan alarm sayesinde hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Evde bulunan görme engelli bir vatandaş da kurtarıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

  • Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
    10:20 Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

    Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


10:26 Naci Görür, “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumlarına tepki gösterdi Naci Görür, "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumlarına tepki gösterdi
09:59 Mağarada define faciası Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
08:27 Bakan Tunç: Mülakatta ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:09 Antalya’da teleferik kazası sonrası kabinler yere indirilerek park pozisyonuna alındı Antalya'da teleferik kazası sonrası kabinler yere indirilerek park pozisyonuna alındı
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
09:26 MİT’ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı MİT'ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı
09:20 Azra Akın ikinci kez anne oldu Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
09:16 Interpol’ün aradığı Rus İzmir’de yakalandı Interpol'ün aradığı Rus İzmir'de yakalandı
09:15 İstanbul’da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
08:51 Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu Bahçesini çapalayan çiftçi Bizans dönemine ait altın sikkeler buldu
08:37 Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak Nefes almakta zorlanan Zeynep Bastık, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 10:38:34. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement