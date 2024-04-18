Nazilli\'de Mala Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde mala zarar verme olayı gerçekleştiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli' de 15 Nisan Günü gece saatlerinde farklı noktalarda meydana gelen genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme olayı ile ilgili olarak Nazilli polisi olayı aydınlattı. Olay ile ilgili 6 şüpheli tespit edilirken, 3 şahıs adli kontrol altına alınıp, C.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine olayla ilgili bir şahıs mahkemece serbest bırakılırken, firari olan E.K.'yı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN