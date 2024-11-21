Nazilli\'de Okulda Yangın: Konferans Salonu Kullanılamaz Hale Geldi

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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Mastavra İlkokulu'nda çıkan yangında konferans salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bozyurt Mahallesi'ndeki Mastavra İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde okulun konferans salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah erken saatlerde okula gelen öğretmenler okulun içerisindeki yoğun dumanı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde kontrollerde, yangının okulun konferans salonunda çıktığı ve kendiliğinden söndüğünü tespit etti.

Okul geçici süreyle tatil edildi

Çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, tamamen yanan konferans salonu kullanılmaz hale geldi. Geçici süreyle tatil edilen okuldaki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN