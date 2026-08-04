Nazilli'de Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan I.Ü., jandarma tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre hakkında 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Silahla Yağma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. (30), jandarma ekiplerince Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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