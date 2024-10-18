Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, 510 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 1 adet telefon ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.A. (24) isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 510 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparat ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. S.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN