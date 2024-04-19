Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalar kapsamında; İ.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen E.B. isimli şüpheliye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN