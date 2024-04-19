Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalar kapsamında; İ.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen E.B. isimli şüpheliye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılından bu yana yapılan motosiklet denetimlerinde 10 bin motosiklet sürücüsüne toplamda 31 milyon lira ceza kesti. Sadece Nisan ayında ise 7 bin 476 motosiklet denetlendi ve 2 bin 715 sürücüye 8 milyon lira ceza uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.
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Aksaray'da cezaevi firarisi olan ve 'Kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
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