Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda uyuşturucu madde, av tüfeği ve el yapımı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu temin ettiği tespit edilen başka bir şüpheliye de adli işlem yapıldı.

19.04.2024 12:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalar kapsamında; İ.E. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ve 1 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahıstan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen E.B. isimli şüpheliye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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