Nazilli'de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
Nazilli'de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Nazilli\'de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
23.02.2026 19:50
Jandarma, aranan B.Ü.'yü Nazilli'de yakaladı. 17 yıl hapis cezası vardı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü. (30) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

