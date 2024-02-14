Nazilli'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Nazilli\'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. İsabeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 187 gram Kubar esrar ve 9 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

14.02.2024 10:08
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. İsabeyli Mahallesi'nde M.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramada, 187 gram Kubar esrar, 9 kök hint keneviri ele geçirildi. Olay ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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