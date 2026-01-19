Nazilli zabıtası 2026'da denetimleri artırdı - Son Dakika
Nazilli zabıtası 2026'da denetimleri artırdı

Nazilli zabıtası 2026\'da denetimleri artırdı
19.01.2026 15:49  Güncelleme: 15:54
Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Fırın, kahvehane, restoran ve marketler hijyen şartları ve ruhsat kontrolleri için mercek altına alındı.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yılla birlikte ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla yapılan çalışmalarda fırın, kahvehane, restoran ve marketler mercek altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin hijyen şartları, ruhsat ve izin belgeleri, fiyat etiketleri, gramaj ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, eksik ya da mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Zabıta ekiplerimiz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026 yılında da denetimlerine devam ediyor. Bu süreçte esnafımızın kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepleri de dikkate alarak kamu düzenini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı 2026 yılı boyunca artırarak sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
