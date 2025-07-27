Nazilli\'de Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Dallıca Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazilerinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Nazilli İşletme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüme riski taşıyan yangına ekipler zamanında müdahale etti. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - AYDIN