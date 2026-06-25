Nazilli\'deki zirai alan yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozyurt Mahallesi'ndeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde alevlere 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve bir dozerle karadan müdahalede bulundu. Mahalle sakinlerinin de ellerinde bidonlarla su taşıyarak destek verdiği söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alıdı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN