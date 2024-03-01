Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti

Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti. Vezirköprü ilçesinde meydana gelen olayda, Yiğit Eren Akça'nın nefes almakta zorluk çekmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen bebeğin hayatı kurtarılamadı. Baba Kadir Akça, olay sırasında evde olmadığını ve annesinin narı avuç avuç yerken bebeğin nefes borusuna kaçtığını söyledi.

01.03.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da yediği nar tanesi nefes borusuna kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karkucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 aylık Yiğit Eren Akça evlerinde nar yerken nar tanesi bebeğin nefes borusuna kaçtı. Ailesi tarafından nefes almakta zorluk çektiği fark edilen bebek, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yiğit Eren Akça yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Kadir Akça, "Olay sırasında ben evde yoktum. Annesinin tabağa koyduğu narı avuç avuç yerken oğlumun nefes borusuna nar tanesi kaçmış" diye üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Baba, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nefes borusuna nar tanesi kaçan 17 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

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