Nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada: Kazanla zemine çakılan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada: Kazanla zemine çakılan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kağıthane'de bir inşaat alanında çalışan işçi, çukura indiği esnada içindeki kazanın devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metreden zemine çakıldı. Kazanın çarpması sonucu yaralanan adam, itfaiye ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. O anlar İHA kameralarına yansırken, vücudunda kırıklar oluşan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

24.06.2024 00:08
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Nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada: Kazanla zemine çakılan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kağıthane'de inşaat alanında kazanın içerisinde çukura inen bir işçi yaklaşık 10 metreden aşağıya çakıldı

Kazanın kopmasıyla arkadaşıyla birlikte mahsur kalan işçi itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir inşaat alanında çalışan işçi, çukura indiği esnada içindeki kazanın devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metreden zemine çakıldı. Kazanın çarpması sonucu yaralanan adam, itfaiye ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. O anlar İHA kameralarına yansırken, vücudunda kırıklar oluşan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana gören olayda bir inşaat alanının temelinde çalışma yapmak için kazana binen Şeref Yılmaz, arkadaşıyla beraber inmeye başladı. Bir süre sonra kazanın devrilmesi sonucu Yılmaz ve arkadaşı zemine çakıldı. Yılmaz yaralanırken, arkadaşı ise onun üstüne düşmedi sonucu kurtuldu.

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu

İnşaat alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zeminde acılar içerisinde kıvranan işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Canlarını tehlikeye atarak işçilerin yanına inen itfaiye ekipleri, onu sedyeye koydu. Ardından da işçi sedyeyle birlikte yukarıya çekildi. Nefes kesen kurtarma anları ise İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

İşçinin durumu iyi

Vücudunda kırıkları olduğu öğrenilen Şeref Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Fatih Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Adam çukura düşmüş. İşçiymiş. Sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi ve çıkarttılar. Hastaneye götürdüler, gördüğüm kadarıyla durumu fena değildi. 10 metre aşağıya düşmüş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada: Kazanla zemine çakılan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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