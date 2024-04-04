Nehirde erkek cesedi bulundu

Trabzon'da Tehlikeli Sürücülere Cezalar Kesildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren 2 kamyon sürücüsüne ve üzerlerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne ceza kesti. Kömür dökülmesi nedeniyle trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 6 bin 270 TL, brandası olmayan kamyon sürücülerine ise 17 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.