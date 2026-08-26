Nepal'de Sel Felaketinde Ölü Sayısı 31'e Çıktı - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketinde Ölü Sayısı 31'e Çıktı

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Nepal’in Bhotekoshi Nehri'nde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 31, 93 yaralı ve kayıp var.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği, 93 kişinin yaralandığı, 93 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi. Nepal Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel, "Hem Hindistan'dan hem de Çin'den kurtarma çalışmalarında bize yardımcı olmalarını istedik" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa sel suyunun binaları, evleri, köprüleri ve araçları sürüklediği, felaketten kaçmaya çalışan insanları yuttuğu, hidroelektrik santralleri, otoyollar ve köprüler de dahil olmak üzere kritik altyapının tamamen yıkıldığı görüldü. Aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu 384 yolcudan ise henüz haber alınamazken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Önce deprem oldu sonra ani sel baskını yaşandı"

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi. Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, sel felaketinden en çok Bhotekoshi Nehri kıyısındaki Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin etkilendiğini aktardı.

Çin'de bilanço belli değil

Çinli yetkililer de Tibet Özerk Bölgesinde ve Nepal sınırında yer alan Gyirong'da toprak kaymalarının ardından geniş çaplı arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürüyor. Şu ana kadar ölü veya yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kayıp durumdaki kişileri bulma çabalarının yoğunlaştırılması talimatını verdi. Xi ayrıca Çin tarafında risk altında bulunan sakinlerin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Gyirong'daki sınır, Çin ve Nepal arasında seyahat eden turistler ve trafik için ana geçiş noktası olarak bilinirken, bölgede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Sel Felaketinde Ölü Sayısı 31'e Çıktı - Son Dakika

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