Nepal'de Sel ve Toprak Kaymasında 193 Can Kaybı

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Nepal'de cumadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kayması sonucu can kaybı 193'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 193'e yükseldiğini açıkladı. En az 31 kişiden haber alınamadığını kaydeden polis, çok sayıda yaralının tedavisinin de hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Can kayıplarının büyük bir kısmının yaşandığı Katmandu'da meydana gelen son 20 yılın en şiddetli yağışlarının ardından kentin tüm ilçeleri sular altında kaldı. Toprak kaymalarının otoyolları kapatmasının ardından başkentin ülkenin geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesilirken otoyollar buldozerlerle temizlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rishi Ram Tiwari konuya ilişkin açıklamasında, özellikle otoyollarda mahsur kalanları da kapsayan arama kurtarma çalışmalarına odaklanıldığını söyledi. Nepal ordusu tarafından yapılan açıklamada ise 4 bin kişinin helikopterler, motorbotları ve sallarla kurtarıldığı kaydedildi.

Nepal'de bu yıl içerisinde şiddetli yağışlar sonucu en az 300 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya'da yıllık yağış miktarının yüzde 70-80'i muson mevsiminde meydana geliyor ve muson mevsimi 2 milyar kişinin yaşadığı bölgede tarım ve gıda üretimi için hayati önem taşıyor. Aynı zamanda muson mevsimindeki şiddetli yağışın sel ve toprak kaymasına neden olmasıyla ciddi can kayıpları ve yıkım da yaşanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin muson mevsiminin şiddetini arttırdığını ifade ediyor. - KATMANDU