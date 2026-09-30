Nepal'de selde hükümet binası Daram Nehri'ne yıkıldı, afette can kaybı en az 27 oldu

Nepal'de pazar günü meydana gelen selde bir hükümet binasının Daram Nehri'ne doğru yıkıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. 24 Eylül'den bu yana sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in Gandahi eyaletine bağlı Baglung belediyesinde 27 Eylül Pazar günü etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinin etkileri sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, bir hükümet binasının Daram Nehri'ne doğru yıkıldığı görüldü. Yerel bölge başkanı Tej Thapa yaptığı açıklamada, yetkililerin bina yıkılmadan önce önemli belgeleri ve bilgisayarları binadan çıkardığını belirtti. Faciada yaralanan olmadı.

27 can kaybı

Nepal Ulusal Afet Ajansı, 24 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların beraberinde getirdiği toprak kaymaları ve sellerde en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. 227 ev tamamen yıkılırken, 142 evde ise hasar meydana geldi.