Nesli Tükenen Su Samuru İşyerine Girdi

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Nesli tükenme tehlikesi olan su samuru işyerine girerken görüntülendi

Su samuru, Kurucaşile'de dükkanda yiyecek ararken, Amasra'da ise balık ziyafeti çekti.

BARTIN - Bartın'da görülen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 2 farklı su samuru ilginç görüntülere neden oldu.

Açç kalan bir su samuru, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde karaya çıkarak, işyerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurun o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Karadeniz'in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru, avladıkları balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanarak ziyafet çeken su samuru, bir süre sonra ise ortalıktan kayboldu.