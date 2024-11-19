Nesli tükenme tehlikesi olan su samuru işyerine girerken görüntülendi
Su samuru, Kurucaşile'de dükkanda yiyecek ararken, Amasra'da ise balık ziyafeti çekti.
BARTIN - Bartın'da görülen ve nesli tükenme tehlikesi bulunan 2 farklı su samuru ilginç görüntülere neden oldu.
Açç kalan bir su samuru, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde karaya çıkarak, işyerlerinde yiyecek aradı. Dükkan dükkan gezen su samurun o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Karadeniz'in Amasra sahillerindeki balık sürüsünün peşinden gelen su samuru, avladıkları balıkları afiyetle yedi. Dakikalarca avlanarak ziyafet çeken su samuru, bir süre sonra ise ortalıktan kayboldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nesli Tükenen Su Samuru İşyerine Girdi - Son Dakika
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