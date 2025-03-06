Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile eşi Kadir Doğulu'nun oğulları bugün dünyaya geldi. Çift ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

06.03.2025 14:45  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Fatih Harbiye" dizisinin setinde tanışarak 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu çiftinden güzel haber geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu il kez anne-baba oldu

ÜNLÜ ÇİFT İLK KEZ ANNE-BABA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü çift bugün oğullarını kucaklarına aldı. Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Bugün gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu il kez anne-baba oldu

Hayranları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajlarıyla ünlü çifti yalnız bırakmadı. Neslihan Atagül Doğulu, doğum öncesi yaptığı açıklamalarda annelik heyecanını dile getirmiş ve bu yeni döneme hazırlandığını ifade etmişti.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu il kez anne-baba oldu
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Kültür Sanat, Magazin, Gündem, Güncel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 367236:
    Vay be Biz de merak ediyorduk ne zaman Anne baba olacaklar diye 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:38:07. #7.13#
SON DAKİKA: Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne-baba oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.