Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kuyu-8' operasyonunda gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi Neslihan ve eşi İnanç Güngen ile birlikte MASAK müfettişi dahil 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında 'gizli para kasası' olduğu iddia edilen ve firari durumda olan Gökhan Göz de bulunuyor.

12.07.2024 22:33
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Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - "Suçtan Elde Edilen Geliri Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan "Kuyu-8" operasyonunda gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi Neslihan (Neslim) ve eşi İnanç Güngen ile MASAK müfettişi de dahil 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dört gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde İnanç çiftine sayfalarca soru yöneltildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suçtan Elde Edilen Geliri Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan başlatılan soruşturma devam ediyor.

Polisteki sorguları tamamlandı

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturma kapsamında "Kuyu-8" operasyonunda yakalanan söz konusu şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı. Neslihan ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında olduğu 45 kişi, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Şüphelilerin, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edileceği belirtildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun geçmişi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda çok sayıda kişiyi yakın takibe almış, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 9 Temmuz Salı günü 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Dört gündür çapraz sorguda ifade veriyorlardı

Sosyal medya fenomenlerinin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenmiş, çalışmaların ardından 67 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda, güzellik merkezi sahibi Neslihan (Neslim) Güngen ile eşi İnanç Güngen ve beraberindeki 65 kişi yakalanmıştı.

Dört gün önce Mali Şube Polisi tarafından 134 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan İnanç çiftinin yanı sıra dinlemeye takılan MASAK müfettişinin de aralarında bulunduğu 65 şüpheli, kendilerine yöneltilen suçlamalar ile ilgili Salı gününden beri bulundukları illerde emniyette ifade veriyordu.

Dosyada adı geçen 2 şüpheli hala firar

Öte yandan operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan ve firari olarak aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Firari durumda görünen şüpheliler arasında Neslihan İnanç'ın 'gizli para kasası' olduğu iddia edilen ve iki yıl önce Şile'de bir restoranda silah teşhiri nedeniyle olay yerine giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan Gökhan Göz de bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Neslihan ve İnanç Güngen çifti ile beraber zanlıların 45'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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