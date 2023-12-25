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Netanyahu, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, Netanyahu, askerlere güvenliklerinin sağlanması ve saldırıların sonuna kadar devam edileceği sözünü verdi.

Netanyahu, Gazze\'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti
25.12.2023 - 19:54,
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- Netanyahu, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti

GAZZE - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80 gündür devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlandırılan İsrail askerlerini ziyaret etti. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Netanyahu, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti - Son Dakika


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