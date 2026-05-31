Netanyahu, Lübnan'daki Operasyonu Genişletiyor
Netanyahu, Lübnan'daki Operasyonu Genişletiyor

31.05.2026 16:56
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da karada operasyonu genişlettiğini duyurdu ve başarılarını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde sürdürülen kara operasyonuna yönelik açıklamasında, "İsrail ordusuna Lübnan'daki harekatı genişletme talimatı verdim. Güçlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Stratejik yüksek noktaları ele geçirdiler. Beaufort Sırtı'nı kontrol altına aldılar" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde sürdürülen kara operasyonuna yönelik açıklama yaptı. Netanyahu, "Dün gece kahraman savaşçılarımız Beaufort Kalesi'ni ele geçirdi. Orada gururla İsrail Devleti'nin bayrağını ve Golani Tugayı'nın bayrağını göndere çektiler. 44 yıl önce bu yerin savaşçılarımızın kahramanca mücadelesinin bir simgesi olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak aynı zamanda aramızdaki derin bölünmenin de bir sembolüydü" dedi.

"Bugün Beaufort'a farklı şekilde geri döndük" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Birlik içinde, kararlı ve her zamankinden daha güçlü olarak geri döndük. Cuma günü kuzey sınırındaki savaşçılarla konuştum. Bana, 'İsrail halkına burada neler yaptığımızı anlatın. Sayın Başbakan, halk elde ettiğimiz başarıları bilmiyor' dediler. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından bu yana 8 bin Hizbullah mensubunu etkisiz hale getirdik. Aslanın Kükremesi Operasyonu'ndan bu yana ise 3 bin kişiyi. Sadece son bir ayda 700 kişiyi etkisiz hale getirdik. Bu sayı, İkinci Lübnan Savaşı boyunca etkisiz hale getirdiklerimizin tamamından daha fazladır" şeklinde konuştu.

"İnisiyatifi ele alıyoruz, tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz"

İsrail ordusuna Lübnan'daki harekatı genişletme talimatı verdiğine vurgu yapan Binyamin Netanyahu, "Güçlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Stratejik yüksek noktaları ele geçirdiler. Beaufort Sırtı'nı kontrol altına aldılar. Şimdi talimatım, daha önce Hizbullah'ın kontrolünde bulunan bölgelerdeki varlığımızı derinleştirmek ve genişletmektir. Beaufort'un ele geçirilmesi, izlediğimiz politikada dramatik bir aşama ve önemli bir değişimdir. Korku bariyerini aştık. İnisiyatifi ele alıyoruz; Suriye'de, Gazze'de ve Lübnan olmak üzere tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Yerleşimlerimizi korumak için sınırlarımızın ötesinde güvenlik bölgeleri oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Görevi tamamlayacağız"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cuma günü tugay komutanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Onlar, bölgenin içinde kahraman askerleri yöneten cesur komutanlar. Bana, 'Sayın Başbakan, görevi yerine getiriyoruz. İleri atılıyoruz ve Hizbullah canını kurtarmak için kaçıyor' dediler. Ben de onlara, 'Sizinleyim. Tüm İsrail halkı sizinle. Biraz daha zaman alacak ama Güney sakinleri için yaptığımız gibi Kuzey sakinleri için de güvenliği yeniden sağlayacağız' dedim. Bu zaman alacak, ancak görevi tamamlayacağız" diye konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

