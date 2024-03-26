Nevruz kutlamasında 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, yapılan çalışmalarda yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi. Şüpheliler, takibe alınan park halindeki araca bindiği esnada yakalandı.
Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramda suça konu toplamda 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, suçu inkar ederken gerçek; cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca ortaya çıktı. Telefonları cevaplayan polis, müştekileri şubeye davet etti.
Şüphelilerden A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu, bunların çoğunun hırsızlıktan olduğu ortaya çıktı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Yüzlerce kişinin Nevruz'a katılımını fırsat bilen yankesicilere yönelik Hırsızlık Masası polislerinin, bir plan hazırladığı ve hırsızlığa izin vermediği belirtildi. Öte yandan, Diyarbakır'da bir önceki yıla göre hırsızlık suçlarında yüzde 56 oranında azalma sağlandığı bildirildi. - DİYARBAKIR
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Tunceli'de düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. Şüpheliler tutuklandı.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında Serdar Alp'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının çoğunun hırsızlık olduğu ortaya çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı. Operasyonda, 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, bir şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybetti, 3 tır şoförü de yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Düzce'de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Güldere köyünde meydana geldi. Sürücü ve yanında bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine kapanırken, araç kaldırıldıktan sonra yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'nin Güldere köyünde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan bir otomobil, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol bir süre trafiğe kapandıktan sonra normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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