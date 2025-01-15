Nevşehir\'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti

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Nevşehir'de bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Avanos ilçesinde bir işyerinde kaçak içki bulunduğu istihbaratı alan jandarma ekipleri iş yerinde adli arama yaptı. Yapılan aramada kullanıma hazır 105 litre kaçak içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri M.E. ve O.E. gözaltına alınırken, kaçak içkilere de imha edilmek üzere el konuldu.

Şüpheli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR