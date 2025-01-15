Nevşehir'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti - Son Dakika
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Nevşehir'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti

Nevşehir\'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti

Nevşehir'de bir iş yerinde 105 litre sahte içki bulunarak iki şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2025 18:06
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Nevşehir'de bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Avanos ilçesinde bir işyerinde kaçak içki bulunduğu istihbaratı alan jandarma ekipleri iş yerinde adli arama yaptı. Yapılan aramada kullanıma hazır 105 litre kaçak içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri M.E. ve O.E. gözaltına alınırken, kaçak içkilere de imha edilmek üzere el konuldu.

Şüpheli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 105 Litre Sahte İçki Ele Ge geçti - Son Dakika
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