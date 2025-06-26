Nevşehir\'de 157 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Nevşehir'de çeşitli ebat ve türlerde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve figürler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom şube müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda 157 adet tarihi sikke ve figürler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 107 adet çeşitli ebatlarda ve üzerinde çeşitli ibarelerin bulunduğu sikke olarak değerlendirilen cisimler, 9 adet çeşitli ebatlarda cismi bilinmeyen figürler, 8 adet çeşitli ebatlarda çivi, 6 adet çeşitli ebatlarda küpe, 8 adet çeşitli ebatlarda yüzük, 3 adet çeşitli ebatlarda mühür, 3 adet çeşitli ebatlarda ok ucu, adet kolye ucu, 1 adet minyatür balta ucu ve 1 adet minyatür kupa olmak üzere toplamda 157 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen cisimler ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tarihi Eser Kaçakçılığı suçundan soruşturmaya başlatıldı. - NEVŞEHİR