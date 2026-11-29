Nevşehir'de kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 evin kömürlük kısımlarını ateşe vererek kaçtı.

Vatandaşlar, evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını görünce durumu ihbar etti; bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan kömürlüklerden 3'ünü ev sahipleri kendi imkanlarıyla söndürürken, 3 evin yanan kömürlüğünü itfaiye ekipleri söndürdü.

Çevrede geniş çaplı bir arama çalışması polis ekiplerince başlatıldı. Ekipler, güvenlik ve mobese kamerasını inceleyerek şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.