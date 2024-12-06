Nevşehir'de Alkollü Sürücü Ambulanstan Kaçtı - Son Dakika
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Nevşehir'de Alkollü Sürücü Ambulanstan Kaçtı

Nevşehir\'de Alkollü Sürücü Ambulanstan Kaçtı

Nevşehir'de iki aracın çarpıştığı kazada yaralı alkollü sürücü ambulanstan kaçmaya çalıştı.

06.12.2024 00:23
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Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, yaralı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü ambulanstan inerek kaçmaya çalıştı.

Kaza, Cevher Dudayev Mahallesi Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S.'nin sürücüsü olduğu 50 ACH 323 plakalı Volkswagen marka otomobil, Gülşehir istikametinden ters şeritten gelerek Yaşar O.'nun kullandığı 50 ACG 399 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobillerde bulunan yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Yaşar S., hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa bindirilirken, bir süre sonra ambulanstan kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan Yaşar S., tekrar ambulansa güçlükle bindirilerek polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Yaşar S., ambulansta polis ekiplerinden de sigara istedi. Kazada diğer otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Alkollü Sürücü Ambulanstan Kaçtı - Son Dakika

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