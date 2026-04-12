Nevşehir'de Alkollü Sürücülerden Şok Olay: Kaza Sonrası Araçla Kaçtılar
Nevşehir'de Alkollü Sürücülerden Şok Olay: Kaza Sonrası Araçla Kaçtılar

12.04.2026 02:50
Nevşehir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, alkollü sürücü K.Ç. aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Yanındaki Y.D. ise aracı alarak uzaklaştı. Kazada K.Ç. alkollü olduğu ortaya çıkarken, onlara ait ehliyetler 2 yıl süreyle iptal edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar dikkat çekti. Kazaya karışan kadın sürücü araçtan indikten sonra, yanında bulunan kişi otomobili alarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde kalan kadın ise polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Kendisini görüntüleyen gazeteciye de küfür ve tehditler savurdu.

Kaza, 20 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Nevşehir Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 DL 799 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ç., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazayı gören, adliyede görevli bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen sürücü K.Ç., araçtan indikten sonra yanında bulunan Y.D., aracı "müsait bir yere çekeceğim" diyerek alıp olay yerinden uzaklaştı. Kaza yerinde tek başına kalan K.Ç., polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek hakaret ve tehditlerde bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü Y.D., Sümer Mahallesi Şehit Er Cevdet Şimşek Sokak'ta araçla birlikte yakalanarak olay yerine getirildi. Burada da K.Ç., aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek alkolmetreyi üflemek istemedi.

Yapılan alkol ölçümünde K.Ç.'nin 239 promil, Y.D.'nin ise 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan sürücü K.Ç.'ye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Olay yerinden araçla kaçan Y.D.'ye ise çeşitli ihlallerden toplam 230 bin lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Her iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Olaylar, Trafik, Kaza, Ceza, Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

00:25
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
00:01
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
