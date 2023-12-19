 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir'de aranan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de aranan 4 şahıs yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kentte aranan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca, son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda UYAP araması bulunan 15 şahıs da göz altına alındı. İfadeleri alınan 11 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir\'de aranan 4 şahıs yakalandı
19.12.2023 - 13:52,
Abone Ol

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 4 şahıs yakalandı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalar neticesinde kent merkezinde UYAP araması bulunan 15 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 15 şüpheliden 11'i ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı, 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tutuklama, Güvenlik, Yakalama, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de aranan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika


14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de aranan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement