Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Dolandırıcılık İddiası

Nevşehir'de yapılan bir inşaat firmasının emlakçısı, yapım aşamasındaki daireleri 57 kişiye satarak yaklaşık 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla tutuklandı. Dolandırılan vatandaşlar ise adalet taleplerini Nevşehir Adliyesi önünde dile getirdi.

18.07.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye sattığı ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek yaklaşık 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ev alma vaadiyle dolandırılan vatandaşlar ise, Nevşehir Adliyesi önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firmasından satın altıkları evlerin teslim edilmeyerek dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri yaklaşık 57 kişiye satarak 90 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüpheliyi şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden emlakçı A.K.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev alma vaadiyle dolandırılan vatandaşlar ise, Nevşehir Adliyesi önünde toplanarak açıklama yaptı.

Ultra lüks daire vaadi ile oturdukları evin tapusunu devreden mağdurlardan İbrahim Altundal, "Bizim Sulusaray kasabasında müstakil bir evimiz vardı. Bu ev karşılığında Esentepe Mahallesi'nden ultra lüks daire vaat ettiler. Biz de araştırdık, inşaat devam ediyordu. Dairenin noter satışını verince biz de evimizin tapusunu verdik. Evimizi yıktılar. Bize verecekleri evin inşaatı durunca biz de araştırmaya başladık. Daha sonra dolandırıldığımızı anladık. Şu an resmiyette 56-57 kişi var. Ama bu rakamın 90'a yakın olduğunu düşünüyoruz. Daha şikayette bulunmayan ve yurt dışında olan mağdurlar var" dedi.

Avukat Abdulkadir Ünal da yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de emlak dolandırıcılığı vakası ile karşı karşıyayız. Dosya kapsamında şu ana kadar 10 kişinin ifadesi alınmıştır. Tespit edilen 50'ye yakın mağdur var. Mağdur sayısı her geçen gün artmakta. Ne kadar mağdur olduğunu net olarak kimse bilmiyor. Çünkü çok kapsamlı bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Bu işin sonu farklı şehirlere de gidebilir. Bu konuda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı yürütmektedir. Türk adaletine olan inancımız tamdır. Mağdur vatandaşların hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement