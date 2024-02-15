Nevşehir'de Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Firari Şüpheli Yakalandı

Nevşehir\'de Firari Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'de 9 yıl önce bir kişiyi öldüren firari şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Ramazan Gömbel, 2014 yılında Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde meydana gelen olayda Murat Karlı'nın ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gömbel, hakkında kesinleşmiş 46 yıl 3 ay hapis cezası bulunan suçlu olarak yakalandı.

15.02.2024 12:19
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Nevşehir'de 9 yıl önce bir kişiyi öldüren firari şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde 2014 yılında meydana gelen olayda, araziye yol verme yüzünden çıkan tartışma sonucu Murat Karlı'nın ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Ramazan Gömbel olaydan sonra firar etmişti. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 46 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ramazan Gömbel, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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