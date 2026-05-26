Nevşehir\'de Halk Otobüsü Yangını

Nevşehir'de park halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı. Otobüsteki yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Üniversite dolmuş durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 50 HO 1055 plakalı halk otobüsü şoförü seferini tamamladıktan sonra durağa gelerek otobüsü park etti. Araçtan inen sürücü araçtan koku geldiğini fark edince otobüsü incelemeye başladı. Otobüsün yan bagaj kısmından koku ve duman geldiğini gören sürücü önce durakta bekleyen diğer şoförlerden daha sonra da itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya yangın tüpü ile müdahale eden diğer sürücüler otobüsteki yangın büyümeden söndürdü.

Yangını söndüren başka bir otobüs şoförü Cengiz Paslanmaz, "Olayın seyir halinde olmaması büyük bir faciayı engelledi. Bizde yangın tüpü ile müdahale ettik" şeklinde açıklamada bulundu. - NEVŞEHİR