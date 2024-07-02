Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüleri yaralandı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren bir sürücü ise kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobil sürücüleri yaralandı.

Kaza gece saatlerinde 20 Temmuz Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Muşkara Caddesi üzerinde seyreden 50 ACF 600 plakalı otomobil sürücüsü M.Z. kavşağa kontrolsüz girince Mustafa Parmaksız Caddesi'nde seyreden E.T.'nin kullandığı 06 DE 6980 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan şeride savrulan otomobiller kaldırıma çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, 50 ACF 600 plakalı otomobil sürücüsü M.Z. sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren genci polis ekipleri ve yakınları zor sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Zaman zaman polis ekiplerine de mukavemette bulunan ve alkollü olduğu belirlenen M.Z. kaldırıldığı özel hastanedeki tedaviyi reddederek başka bir özel hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 04:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement