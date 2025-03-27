Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de gece saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cevherdudayev Mahallesi Hacıbektaş Veli Bulvarı Çat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait Anıl Çankaya kullandığı 16 BCV 712 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen Arda Solhan'ın kullandığı 50 ADZ 577 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçlarda herhangi bir yangın çıkmaması için gerekli önlemleri alırken polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde verdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.