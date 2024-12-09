Nevşehir\'de Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir şahsın mandıra, bağ evi ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesinde M.S. isimli şahsın mandırasında kaçak alkol üretimi yaptığı yönde bilgi alan jandarma ekipleri, mandıraya operasyon düzenledi. Mandırada yapılan aramalarda 460 litre şarap, 15 litre rakı, 30 litre viski, 12 litre votka, 5 litre etil alkol, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 1 adet alkol mayalama ve damıtma kovası, 74 adet şarap mantar tapası, 1 adet bira yapım kitapçığı, 2 adet keklik ele geçilirdi.

Gözaltına alınan M.S.; çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR