Nevşehir'de Kayan Araç Ev Bahçesine Uçtu - Son Dakika
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Nevşehir'de Kayan Araç Ev Bahçesine Uçtu

Nevşehir\'de Kayan Araç Ev Bahçesine Uçtu

Çiğ nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak bir evin bahçesine uçan otomobilin kazası kamerada.

22.10.2024 14:36
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Nevşehir'de kayganlaşan yolda kayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza; merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sabaha karşı seyir halindeyken çiğ nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda dönerek kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçarak durabildi.

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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