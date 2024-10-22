Nevşehir\'de Kayan Araç Ev Bahçesine Uçtu

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Nevşehir'de kayganlaşan yolda kayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçtu. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza; merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sabaha karşı seyir halindeyken çiğ nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda dönerek kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin bahçesine uçarak durabildi.

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - NEVŞEHİR