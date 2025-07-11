Nevşehir\'de Kaynak Yangını

Nevşehir'de bir minibüs kaporta göçüğü düzeltildiği esnada yapılan kaynak sonucu yandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sümer Mahallesi Yeni Sanayi sitesinde yaşandı. Tamir işlemi sırasında bir minibüse kaynak yapıldığı esnada yangın alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında kolundan yaralanan E.S. isimli iş yeri çalışanı, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen araç sahibi ise polis ekiplerinden tutanak tutulmasını talep etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR