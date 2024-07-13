Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

Nevşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

13.07.2024 01:20
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 350 Evler Mahallesi Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Nurten D. 60 ADA 477 plakalı Ford marka otomobil ile Bayır Sokak üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sağlık, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Nurten D. ve araçta yolcu olarak bulunan Aysu D. yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bahçeye uçan otomobil vinç yardımı ile düştüğü yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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