Nevşehir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında il merkezinde 11 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 76 emniyet personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ile 1 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de narkotik operasyonu:11 gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?