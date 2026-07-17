Nevşehir'de narkotik operasyonu:11 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de narkotik operasyonu:11 gözaltı

Nevşehir\'de narkotik operasyonu:11 gözaltı
17.07.2026 10:29
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11 şüpheli, uyuşturucu kullanımı ve ticareti nedeniyle Nevşehir'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında il merkezinde 11 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 76 emniyet personeli, 2 insansız hava aracı (İHA) ile 1 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Narkotik, Nevşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de narkotik operasyonu:11 gözaltı - Son Dakika

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