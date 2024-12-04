Nevşehir'de servis kazası: 24 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de servis kazası: 24 yaralı

Nevşehir\'de servis kazası: 24 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı.

04.12.2024 18:19
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Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada öğrenci servisi devrildi. Kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ferhat M. idaresindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D. idaresindeki 51 ER 650 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan servis çarpıştı. Kazada öğrenci servisi devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 16'sıöğrenci 24 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar da kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Eğitim, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de servis kazası: 24 yaralı - Son Dakika

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