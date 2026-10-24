Nevşehir\'de Sulusaray Kavşağı\'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Nevşehir'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir- Gülşehir karayolu 1. Sulusaray Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapmak isteyen Adnan E.'nin (64) kullandığı 50 AE 255 plakalı patates yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Rahmi Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Neriman Tekin (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.