Nevşehir'de Şüpheli Araç İncelendi - Son Dakika
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Nevşehir'de Şüpheli Araç İncelendi

07.07.2026 14:55
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2024'te alınan otomobilde şase numarası değişikliği tespit edilince araç trafikten men edildi.

Nevşehir'de 2024 yılında satın aldığı otomobili satmak isteyen vatandaş, aracın ekspertiz incelemesinde "change" olduğu şüphesiyle karşılaştı. Şase numarasının değiştirilmiş olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri aracı trafikten men ederek inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail C., 2024 yılında Kayseri'den satın aldığı 06 GSE 97 plakalı otomobilini satmak üzere alıcı ile anlaştı. Satış işlemleri öncesinde araç oto ekspertiz merkezine götürüldü. Ekspertiz incelemesinde aracın ruhsat bilgilerinde 2012 model olarak kayıtlı olduğu, sistem sorgulamasında ise 2011 üretim yılına ait bilgiler bulunduğu belirlendi. Yapılan detaylı kontrollerde aracın fiziksel özelliklerinin ise 2013 model ile uyumlu olduğu tespit edildi. İncelemeyi yapan ekspertiz uzmanları, aracın şase numarasının bulunduğu bölümde kazıma işlemi yapıldığını ve yeniden şase numarası işlendiğini belirledi. Ayrıca aracın elektronik beyin (ECU) sisteminde kayıtlı şase numarası ile gövde üzerindeki şase numarasının birbirinden tamamen farklı olduğu tespit edildi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı. İlk incelemede şase numarasının değiştirilmiş olduğu değerlendirilirken, araç trafikten men edilerek kriminal incelemeye alındı. Aracı yaklaşık 2 yıl önce satın alan İsmail C.'nin, satın alma sırasında ekspertiz yaptırmadığı ve araçtaki değişikliklerden haberdar olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, ikinci el araç satın alacak vatandaşların benzer mağduriyetler yaşamamaları için satış öncesinde mutlaka kapsamlı ekspertiz yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Nevşehir, Ekonomi, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Şüpheli Araç İncelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Şüpheli Araç İncelendi - Son Dakika
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